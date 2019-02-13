Red Bull Kar Havuzu’nda nasıl şampiyon olunur?

Yılın en havalı havuz partisi Red Bull Kar Havuzu, 16 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak, ardından rampadan uçacak ve buz gibi suya en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecek.

Peki, şampiyonluğa giden yolda katılımcılar nasıl avantaj sağlayabilir? Jüriyi etkilemenin yolu nedir? Kıyafete mi yoksa atlayışa mı odaklanmalı? Tüm bu soruların cevaplarını 2018 Kar Havuzu Şampiyonları Frozen Vikings takımı yani Nehir ve Tolga Solmaz verdi. İşte son şampiyonların katılımcılara önerileri:

- En önemli şey orijinal bir konsept. Herkesten farklı olmalısınız.

- Kıyafetlerinizin özen gösterilmiş, emek verilmiş ve gerçeğe yakın olması gerekir.

- Atlayışın ilk kısmına yani kayağa dikkat edin. En eğlenceli noktalarda birisi o. Unutmayın, siz eğlenirseniz, jüri de eğlenir.

- En kritik nokta sorunsuz bir atlayış yapabilmek. Ama sorunsuz demek şovsuz demek değil. Daha önce yapılmamış bir atlayış şovu size artı puan kazandıracaktır.

- Bütün bunlara odaklanıp da uzağa gitmeyi unutmayın. Yoksa buna atlayış değil düşüş denir.



