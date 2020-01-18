Red Bull Homerun’da şov zamanı

Türkiye’nin en büyük kış spor etkinliği olan Red Bull Homerun, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü kayak merkezlerini ele geçiriyor. Audi’nin sponsorluğunda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, eşsiz bir deneyim yaşanacak.

Kayakseverlerin 200 metre koşarak kayak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor.

Katılmak isteyen tüm kayakseverler, redbull.com.tr/homerun adresinden başvuru yapabilecek.