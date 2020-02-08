Red Bull Homerun zamanı

Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun heyecanı bugün başlayacak. Bugün ve yarın binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu Türkye’nin en önemli kayak merkezleri olan Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de yarışacak.

Audi’nin sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyada da bir ilke imza atarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlenecek.

Kayıtların devam ettiği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresinden kayıt olabilir.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşacak.