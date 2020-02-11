Red Bull Homerun nefes kesti

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirdi! Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya geldi.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun’da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Erzurum’da 3900 metre Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde kayak ve snowboarda kategorilerinde erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.

Pistleriyle de dikkatleri üzerine çeken Red Bull Homerun profesyonel sporculara da meydan okudu. Red Bull Homerun 2020’nin en uzun pisti olan Erciyes’te yarışmacılar 4200 metre boyunca hem rakiplerine hem de kendilerine meydan okurken, Red Bull Homerun 2020’nin en dik ve zorlu pisti olan Erzurum’da 3900 metreyi geride bıraktılar.

Red Bull Homerun nedir?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, farklı ve eşsiz bir kış sporu deneyimi sunan global çapta bir organizasyon. Yarışmacıların koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard’larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi ve dünyadaki örneklerinden farklı olarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlendi.

Profesyoneller de yer alıyor

Red Bull Homerun, sadece amatör değil profesyonel sporcuların da ilgisini çekiyor. Olimpik snowboard sporcusu Markus Keller ile Dünya Gençler Şampiyonu Hans Olson bunlardan sadece birkaçı…

Dünyanın dört bir yanında farklı formatıyla ilgi çeken Red Bull Homerun, amatör sporcuları olduğu kadar profesyonel sporcuların ilgisini çekme başarısı gösteriyor. Özellikle son iki senede İsviçre’nin Olimpik snowboard sporcusu Markus Keller, 2004 Dünya Gençler Şampiyonu, Alp Kayağı Dünya Şampiyonası’nda 2007’de gümüş, 2011’de de bronz madalya kazanan İsveçli Hans Olson bu isimlerin arasında yer aldı. 15 yaşında ilk madalya Britanya’nın en önemli serbest stil kayakçısı ve Red Bull sporcusu Paddy Graham, dünyanın en yetenekli serbest stil kayakçılarından biri olan, 15 yaşında kariyerinin ilk XGames madalyasını 15 yaşında kazanan Red Bull sporcusu Torin Yater-Wallace gibi isimler de organizasyona ilgi gösteren sporculardan oldu.

Bir ilki yaşadık

Dünyanın en farklı ve eşsiz bir kış sporu deneyimi sunan global çapta bir organizasyon olan Red Bull Homerun formatıyla dikkat çekiyor. Yarışmacıların koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard’larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun, Türkiye’ye ilk kez uğradı. Red Bull Homerun Türkiye, dünyadaki örneklerinden farklı olarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlendi.

Rekor Uludağ’da

500’den fazla kişi ile en yüksek katılıma sahip Uludağ ayağında erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard’da Cihad Altınkök, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Şule Özcan mutlu sona ulaştı. Heyecanlı yarış sonunda Uludağ’da birinci olan Erdinç Türkseven kayakları takana kadar çok heyecanlandığını belirtip “Yarış öncesinde koşmak değişik bir deneyimdi. Ama kayaklarımı taktıktan sonra rahatladım. Bu heyecanlı ve eğlenceli etkinlik için Red Bull’a teşekkür ederim. Birinci olduğum için de çok mutluyum” dedi.

‘Tedirgin olduk ama...’

Hayatının en keyifli ve eğlenceli deneyimlerinden birini yaşadığını belirten Şule Özcan ise “Normalde hep kayıyoruz. Dolayısıyla koşma kısmı beni biraz tedirgin etti. Sonuçta ilk defa karda koştum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Başından sonuna çok keyif aldığım, çok heyecanlı bir yarış oldu. Kazandığım için sevinçliyim” ifadelerini kullandı.

Yarışlar sona erdi

Adrenalin dolu yarış sonunda Palandöken’de erkekler kayakta Mustafa Topaloğlu, erkekler snowboard’da Muhammet Yılmaz, kadınlar kayakta Ece Demirel ve kadınlar snowboard’da Işılay Akpınar; Erciyes’te erkekler kayakta Mustafa İnci, erkekler snowboard’da Mustafa Zeyneloğlu, kadınlar kayakta Mariana Nalosnik ve kadınlar snowboard’da Berfu Aygen son olarak Kartalkaya’da erkekler kayakta Hamdullah Özer, erkekler snowboard’da Cem Boydak, kadınlar kayakta Melis Topal ve kadınlar snowboard’da Gülşah Göğür birinci oldu.

Dünyayı dolaşıyorlar

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, dünyada ilk kez Türkiye’de aynı hafta sonunda 4 farklı kayak merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye’de Uludağ, Kartalkaya, Erciyes ve Palandöken’de 2 binden fazla kişiyi buluşturan Red Bull Homerun, bu sene dünyanın farklı noktalarında 17 yarışa daha imza atacak. Amerika’dan İngiltere’ye Almanya’dan Yunanistan’a adrenalin tutkunları Red Bull Homerun’la bir araya gelecek.