Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirdi. Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya geldi.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun’da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.

Pistleriyle de dikkatleri üzerine çeken Red Bull Homerun profesyonel sporculara da meydan okudu. Red Bull Homerun 2020’nin en uzun pisti olan Erciyes’te yarışmacılar 4200 metre boyunca hem rakiplerine hem de kendilerine meydan okurken, Red Bull Homerun 2020’nin en dik ve zorlu pisti olan Erzurum’da 3900 metreyi geride bıraktılar.

En yüksek katılım Uludağ’da

500’den fazla kişi ile en yüksek katılıma sahip Uludağ ayağında erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard’da Cihad Altınkök, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Şule Özcan mutlu sona ulaştı. Heyecanlı yarış sonunda Uludağ’da birinci olan Erdinç Türkseven kayakları takana kadar çok heyecanlandığını belirtip “Yarış öncesinde koşmak değişik bir deneyimdi. Ama kayaklarımı taktıktan sonra rahatladım. Bu heyecanlı ve eğlenceli etkinlik için Red Bull’a teşekkür ederim. Birinci olduğum için de çok mutluyum” dedi.

Hayatının en keyifli ve eğlenceli deneyimlerinden birini yaşadığını belirten Şule Özcan ise “Normalde hep kayıyoruz. Dolayısıyla koşma kısmı beni biraz tedirgin etti. Sonuçta ilk defa karda koştum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Başından sonuna çok keyif aldığım, çok heyecanlı bir yarış oldu. Kazandığım için sevinçliyim” ifadelerini kullandı.

Adrenalin dolu yarış sonunda Palandöken’de erkekler kayakta Mustafa Topaloğlu, erkekler snowboard’da Muhammet Yılmaz, kadınlar kayakta Ece Demirel ve kadınlar snowboard’da Işılay Akpınar; Erciyes’te erkekler kayakta Mustafa İnci, erkekler snowboard’da Mustafa Zeyneloğlu, kadınlar kayakta Mariana Nalosnik ve kadınlar snowboard’da Berfu Aygen son olarak Kartalkaya’da erkekler kayakta Hamdullah Özer, erkekler snowboard’da Cem Boydak, kadınlar kayakta Melis Topal ve kadınlar snowboard’da Gülşah Göğür birinci oldu.

Red Bull Homerun nedir?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yıldan uzun süredir düzenlenen Red Bull Homerun, farklı ve eşsiz bir kış sporu deneyimi sunan global çapta bir organizasyon. Yarışmacıların koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard’larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi ve dünyadaki örneklerinden farklı olarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlendi.