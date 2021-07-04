Red Bull Half Court’ta İstanbul finalistleri belli oldu

Üçer kişilik takımlarını kuran herkesin katılabileceği Red Bull Half Court’un 4 elemesinden 3.’sü Beşiktaş Belediyesi’nin desteği ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Yeniden tasarlanan Abbasağa Basketbol Sahası’nda oynanan eleme sonunda Wissam Ben Yeter, İstanBull’s, Ne Alakası Var ve Hercules adını finale yazdırdı. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin en büyük sokak basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nda Türkiye elemeleri heyecanı yavaş yavaş finale yaklaşıyor. Üçer kişilik takımların, Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edeceği Red Bull Half Court için 4 elemeden üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi’nin desteği ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tüm eleme noktalarında olduğu gibi İstanbul’da da mücadele yeniden tasarlanan Abbasağa Basketbol Sahası’nda oynandı. İstanbul’daki eleme sonunda Wissam Ben Yeter, İstanBull’s, Ne Alakası Var ve Hercules takımları adını Türkiye Finali’ne yazdırdı.

Bursa’da 12 Haziran tarihindeki ilk eleme ile başlayan Red Bull Half Court heyecanı, 19 Haziran’da Ankara’ya uğramıştı. İstanbul’da gerçekleştirilen üçüncü eleme sonrasında mücadele 9 Temmuz’da İzmir’e taşınacak ve turnuvanın tüm finalistleri belli olacak. 4 eleme sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım ise yine İzmir’de oynanacak final karşılaşmaları ile kesinleşecek. Rakiplerini geçip Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım, Eylül ayında Rusya’da yapılacak dünya finallerinde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court’un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Final sahasını Dilara Uçar tasarladı

Red Bull Half Court’un bu seneki en büyük sürprizinin kazananı da belli oldu. ‘Saha benim’ diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zemin için en iyi tasarımı yapmak için mücadele etti. Yapılan tasarımlar arasında en iyisi Dilara Uçar’ın hayata geçirdiği tasarım oldu. Bu tasarım İzmir’deki Türkiye Finali’nin oynanacağı sahayı süsleyecek. Böylece Uçar’ın tasarımı kendi imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası, bu sene düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alacak 3x3 basketbolunun en büyük turnuvalarından biri olarak biliniyor.

Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor.