Red Bull Gaming Ground @HOME’da canlı yayınlar devam ediyor

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler bu hafta ilk olarak Red Bull Gaming Ground @HOME’da Berke ‘’RIP’’ Tepe ile buluşacak.

Ünlü Twitch yayıncısı Berke ‘’RIP’’ Tepe, 22 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak canlı yayında CS:GO’nun 1v1 modunda takipçilerine meydan okuyacak. Bu yayın Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilir.

Red Bull Gaming Ground @HOME’un bu haftaki programı ise şöyle:

22 Nisan Çarşamba 19.00 Berk ‘’ RIP’’ Tepe ile CS:GO

25 Nisan Cumartesi 16.00 Ayhancan Güven ile Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition Spa GP