Red Bull Gaming Ground @HOME’da canlı yayınlar devam ediyor
Red Bull Twitch kanalı sunduğu içeriklerle fark yaratmaya devam ediyor. Oyunseverler Red Bull Gaming Ground @HOME’da bu hafta ünlü yayıncı Berk ‘RIP’ Tepe ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ile buluşacak. Berk ‘RIP’ Tepe’nin 1v1 modunda takipçilerine meydan okuyacağı CS:GO mücadelesi 22 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak.
Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @HOME ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Oyunseverler bu hafta ilk olarak Red Bull Gaming Ground @HOME’da Berke ‘’RIP’’ Tepe ile buluşacak.
Ünlü Twitch yayıncısı Berke ‘’RIP’’ Tepe, 22 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak canlı yayında CS:GO’nun 1v1 modunda takipçilerine meydan okuyacak. Bu yayın Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilir.
Red Bull Gaming Ground @HOME’un bu haftaki programı ise şöyle:
22 Nisan Çarşamba 19.00 Berk ‘’ RIP’’ Tepe ile CS:GO
25 Nisan Cumartesi 16.00 Ayhancan Güven ile Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition Spa GP