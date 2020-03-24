Red Bull Gaming Ground HOME başlıyor

Oluşturduğu yayınlarla fark yaratan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatacak. Oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getirecek Red Bull Gaming Ground @HOME’un ilk konuğu İsmail Can ‘’Isopowerr’’ Yerinde olacak.

Türkiye’nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’Isopowerr’’ Yerinde, 24 Mart günü Salı günü saat 19.00’da başlayacak canlı yayında FIFA’da gol atan kazanır diyecek ve takipçilerinden kendisine gol atabilmesini isteyecek. Bu yayını https://www.twitch.tv/redbulltr adresinden izlemek mümkün olacak.

Red Bull Gaming Ground @HOME’un bu haftaki programı ise şöyle:

24 Mart Salı 19.00 Isopowerr’la Gol atan kazanır

27 Mart Cuma 21.30 Ayhancan Güven iRacing’de yarışıyor.

29 Mart Pazar 19.00 Isopowerr FIFA 20 Hafta Sonu Ligi