Red Bull Flick’te heyecan hız kesmiyor

Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek.

CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te dördüncü hafta elemeleri de tamamlandı. 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 2 takım ise The. ve nonamers oldu.