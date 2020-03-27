Red Bull Flick’te heyecan hız kesmiyor
Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması Red Bull Flick’te çevrimiçi elemeler devam ediyor. Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin evlerinden katılabileceği, çevrimiçi eleme bu hafta 28 Mart Cumartesi saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Flick ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabilir.
Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, şampiyonunu bulmak için yola çıktı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek.
CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te dördüncü hafta elemeleri de tamamlandı. 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 2 takım ise The. ve nonamers oldu.