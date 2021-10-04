Red Bull Flick’te final zamanı

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick’te yeni şampiyon belli oluyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükselmeye hazır ol’ temasıyla oyun tutkunlarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick 2021’de final zamanı geldi. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrim içi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemenin ardından 16 takım adını play-offlara yazdırdı. Yapı Kredi Play, TurkNet, AGON by AOC ve HyperX partnerliğinde gerçekleştirilen, takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te, şampiyonun belli olacağı Türkiye Finali, 7 Ekim’de Bomontiada Babylon’da gerçekleştirilecek. Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

TurkNet Invitational’da final heyecanı

Red Bull Flick’in yanı sıra TurkNet Invitational’da da final heyecanı yaşanacak. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonada REALENAYI2, GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞLER, S3NCEYEZ ve CIKOLATALIBAZDA takımları finalde şampiyonluk için mücadele edecek. 7 Ekim’de Bomontiada Babylon’da gerçekleşecek Red Bull Flick 2021 ve TurkNet Invitational Finali, Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den canlı takip edilebilecek.