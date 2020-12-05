Red Bull Flick’te elemeler başlıyor

Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için çıktığı yola kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri turnuvada çevrim içi elemeler 6 Aralık’ta yeniden başlıyor. Red Bull Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştirilecek 5 eleme sonunda başarılı olan 25 takım, çevrim içi play-off aşamasına katılmaya daha önceden hak kazanan 39 takıma katılacak.

Son 25 takım aranıyor

Red Bull Flick; CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi şubat ayındaki Gaming İstanbul Oyun Fuarı’nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen şehir elemeleri sonrasında 39 takım play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 25 takım ise 6,12, 13,19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrim içi elemelerde belirlenecek.

Final heyecanı 26 Aralık’ta

Play-off turunda rakiplerini geçen son 4 takım ise 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek büyük finalde Red Bull Flick şampiyonu olmak için mücadele edecek. Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/flick adresinden ulaşabiliyor.



