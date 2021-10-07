Red Bull Flick CANLI

31 Ağustos'ta başlayıp 7 Ekim'de Offline Final ile tamamlanacak serüven boyunca 5 online elemenin yanı sıra 10 şehirde offline elemeler gerçekleşti. Tüm bu elemeler sonunda 16 takım playofflarda mücadele etme şansı yakaladı. Playofflarda rakiplerine üstünlük sağlayan dört takım ise İstanbul'daki offline finallerde Red Bull Flick 2021 şampiyonu olma ve Helsinki'de yapılacak Helsinki Invitational'da Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak.

Red Bull Flick'te sadece turnuva katılımcıları değil, aynı zamanda CS:GO sahnesinin ünlü isimleri de kozlarını paylaşacaklar. Red Bull Flick TurkNet Invitational'da karşı karşıya gelecek sekiz CS:GO ikilisi birbirine üstünlük sağlamaya çalışacak. Turnuvanın galibi ise “Red Bull Flick Invitational Şampiyonu” unvanına sahip olacak.

Red Bull Flick 2021 finalini canlı yayınlıyoruz.



