  • Haberler
  • espor
  • Red Bull Flick 2v2 turnuvasında şampiyon belli oldu

Red Bull Flick 2v2 turnuvasında şampiyon belli oldu

Red Bull Flick turnuvasında şampiyon, bugün oynanan final maçları ile belirlendi

18 Mayıs 2019, Cumartesi 23:07
- A +
Red Bull Flick 2v2 turnuvasında şampiyon belli oldu

Red Bull Flick 2v2 turnuvasının final aşaması bugün Hasköy Yün İplik fabrikasında oynandı. İzleyicilere açık olan bu organizasyonda final maçlarının yanı sıra birçok etkinlik yapıldı. Toplamda oynanan 7 maçın ardından gülen taraf Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olan LOG Esports oldu.

Toplamda 8 takımın mücadele ettiği final aşaması, eğlenceli ve rekabetçi maçlara tanık oldu. Yarı final maçlarında bir diğer finalist Xit, Sangal Esports ile eşleşti. Bir hayli çekişmeli maçların ardından rakibini 2-1 deviren Xit, finallere çıkmaya hak kazandı. Şampiyon LOG Esports’un karşısına ise yarı finalde Taking No Prisoners ekibi çıktı. Rakibini 2-0 eleyen LOG Esports finalde Xit ile karşılaşmaya hak kazandı. 

Sunumunu Unlost ve Rip’in düzenlediği turnuvanın final maçı LOG Esports – Xit arasında oynandı. Rakibini finalde 2-0 mağlup eden LOG Esports sembolik kupayı kaldırmayı başardı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...