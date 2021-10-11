Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick’te yeni şampiyon belli oldu. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükselmeye hazır ol’ temasıyla oyun tutkunlarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick 2021’in Türkiye Finali, Yapı Kredi Bomontiada Babylon’da gerçekleştirildi. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 16 takım play-off turunda mücadele verdi.

Yapı KrediPlay, TurkNet, AGON by AOC ve HyperX partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Flick’te Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz ve Alpar ‘Lordlpar ’Övünç Öztürk’ün takımı ALPARTAY, 2021Türkiye şampiyonu oldu.

'Helsinki’de de aynı başarıyı göstermeyi istiyoruz'

Finalde bir önceki şampiyonu yenebildikleri için sevinçli olduğunu söyleyen Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz, “Final maçına kazanacağımızı inanarak çıktık. Özellikle Alpar arkadaşım çok umutluydu. Aslında onun bu düşüncesi sayesinde kazanacağımıza inanarak başladım bu turnuvaya. Finalde de güzel oynadığımızı düşünüyorum. İlk defa yurt dışına çıkacağımız için heyecanlıyız. Helsinki’de de aynı başarıyı göstermeyi istiyoruz” diye konuştu.

Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk ise “Gerçekten çok çalıştık ve Red Bull Flick’te şampiyon olduk. Ülkemizi temsil edecek olmak gurur verici” dedi.



