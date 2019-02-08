Red Bull Crashed Ice ilk kez Boston’da stadyuma giriyor

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ta heyecan devam ediyor. Ice Cross Downhill Dünya Şampiyonası’nda Red Bull Crashed Ice’ın üçüncü ayağı 9 Şubat’ta ABD’nin Boston Şehri’nde koşulacak.

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 350 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice’ın üçüncü ayağı ABD’nin Boston şehrinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın en özel durak noktalarından biri olan Boston, bu kez sporcuları tarihte ilk kez bir stadyumun içinde ağırlayacak.

Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde Kanadalı Kyle Croxall 2 bin 125 puanla lider konumda bulunuyor. Onu Fin Mirko Lahti ve kardeşi Scott Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise liderlik 2 bin 350 puanla 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere’nin ellerinde. Onu son şampiyon ABD’li Amada Trunzo ve İsviçreli Anais Morand izliyor.

80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencilerinin Boston Red Socks’ın evi Fenway Park’taki yarışı en önde bitirmek için gerçekleştirecekleri mücadele, Red Bull'un TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Red Bull Crashed Ice Nedir?

Red Bull Crashed Ice’ta dünyanın en yetenekli buz patencileri bir araya gelerek, binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayıyor ve rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarşta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilerin rakibin önüne geçmek için yapacakları her şey serbest.

İHA