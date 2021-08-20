Red Bull Cliff Diving’in Oslo ayağında kazanan Popovici oldu

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de Oslo’da gerçekleştirilen yarışın birincisi belli oldu. Norveç’in başkentindeki Opera Binası’nda düzenlenen yarışı Romen Constantin Popovici kazandı. Catalin Preda’nın ikinci olduğu yarışta üçüncülük ise efsane Gary Hunt’a gitti.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de sezonun ikinci yarışı Norveç’te düzenlendi. Sporcular, ülkenin başkenti Oslo’da önemli bir mücadele sergiledi. Oslo Opera Binası’nda gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecana sahne oldu.

Oslo’daki zorlu yarışın kazananı Romen Constantin Popovici oldu. Popovici’yi, Fransa’daki sezon açılışına davet usulü (wildcard) ile katılıp kazanan bir diğer Romen Catalin Preda takip etti. Norveç’te üçüncülük ise efsane Gary Hunt’un oldu.

Oslo Opera Binası’nın ilk kez bir sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığı yarışta, Norveç’in salgın dönemindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle genel klasmanda puanlama yapılmadı. Böylelikle erkeklerde Preda’nın kadınlarda da Rhiannan Iffland’ın genel klasman liderlikleri devam etti. Red Bull Cliff Diving heyecanı, 28 Ağustos’ta Bosna Hersek’te Mostar Köprüsü’nde gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.