Red Bull Chess Masters’da final zamanı

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da en iyiler 3. sezonun şampiyonu olmak için yarışıyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettiği Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında final masasında yer alacak 40 erkek ve 40 kadın finalist belirlendi. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu turnuvada Türkiye’nin en iyi kadın oyuncusunun belirlendiği Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali dün oynandı. En iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Açık Kategori Finali ise şu an başladı. Turnuvanın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştiriyor. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da turnuvaya katılım sağlayacak.

“Red Bull Chess Masters dünyada en özel turnuvalar arasında”

“Red Bull Chess Masters üç yıldır özel konukları ve sporcularımızın başarılı performansları ile renkli görüntülere sahne oluyor. Turnuvamızı dünyadaki diğer turnuvalarla karşılaştırdığımız zaman içeriği açısından en öne çıkan en özel turnuvalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz” diyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Turnuvamızın final organizasyonu ve final müsabakaları da yine adından söz ettirecek. Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kadın ve erkek sporcular finalde bir araya gelecek. Tüm katılımcı sporcularımıza finalde başarılar dilerim” dedi.

Şehriyar Memmedyarov hem gösteri maçı yapacak hem de maçları yorumlayacak

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’ın finalinde büyük bir sürpriz de satranç tutkunları ile buluşuyor. Satranç Olimpiyatlarında 9 altın madalya sahibi Azeri büyükusta Şehriyar Memmedyarov, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Açık Kategori Finali sırasında chess24 Türkçe ekibinden Sabri Can Onay Yontar ile göster maçında karşı karşıya gelecek. Memmedyarov aynı zamanda yorumcu olarak da finale katılım gösterecek.