Red Bull Chess Masters’da elemeler başlıyor

Satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da bölge elemeleri başlıyor. Türkiye’nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiren, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk eleme Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilecek. Verilen bilgilere göre 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele verecekleri Red Bull Chess Masters’da tüm bölge elemeleri çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, ‘yıldırım satranç’ formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 15 Kasım’da tamamlanacak. Büyük final ise 24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. Elemeler daha sonra sırasıyla 8 Kasım’da İç Anadolu, 10 Kasım’da Güneydoğu Anadolu, 11 Kasım’da Karadeniz, 13 Kasım’da Ege, 14 Kasım’da Marmara ve 15 Kasım’da da Akdeniz bölgelerinde oynanacak. 7 bölgeden gelen 8 takım ise 24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk için yarışacak.

İHA