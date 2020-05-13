Red Bull Chess Masters’a Tania Sachdev geliyor

Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da eleme heyecanı devam ederken, büyük bir sürpriz de satranç severlerle buluşuyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri Red Bull Chess Masters’da sekizinci eleme öncesinde International Master ve Woman Grandmaster şampiyonluklarının sahibi, Red Bull sporcusu Tania Sachdev, bir gösteri maçı yapacak.

Hintli satranç oyuncusu, 14 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da chess24 Türkçe ekibinden Sabri Can Onay Yontar ile karşılaşacak. Red Bull Chess Masters’a özel yapılacak bu karşılaşma Twitch.tv/RedBullTR kanalında yayınlanacak.

6 yaşında satranç oynamaya başlayan, U12 Dünya Kupası’nda şampiyonluk elde eden Tania, 2012 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Satranç Olimpiyatları’nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Sekizinci eleme heyecanı 14 Mayıs’ta

Öte yandan Red Bull Chess Masters’ta finalistler de belirlenmeye devam ediyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, ‘yıldırım satranç’ formatıyla düzenlenen turnuvada sekizinci eleme mücadeleleri de 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 30 Mayıs’ta, Erkekler Finali ise 31 Mayıs’ta oynanacak.

Red Bull Chess Masters’da tüm elemeler ve finaller, chess24 Türkçe youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Kayıtlar RedBull.com/chessmasters adresinde devam ediyor.

Red Bull Chess Masters nedir?

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters’da elemeler ve final ‘yıldırım satranç’’ formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her elemede en yüksek puanları toplayan 4 kadın, 4 de erkek oyuncu finale yükselecek. Red Bull Chess Masters’da şampiyon çevrim içi ve sırasıyla 30 ve 31 Mayıs’da oynanacak kadınlar ve erkekler finalleri ile belli olacak.