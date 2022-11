Dünyanın ve Avrupa’nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Maratonu, 44’üncü kez düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı İstanbul Maratonu’nda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer aldı. Red Bull Challengers’ta Rundamental, Karşıyaka One Team ve No Reason Co. koşu grupları, İstanbul Maratonu’nda koşmak isteyenlere ilham oldu.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine sürekli meydan okumaya devam ediyor.