Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu’nda koştu. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara’nın en zor parkurlarında yapan Red Bull Challengers, 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen maratonla koşmak isteyenlere ilham oldu. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu gruplarından oluşan Red Bull Challengers, ‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu’nda kilometrelere meydan okudu. Red Bull Challengers kimdir? Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşama teşvik etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.