Dünyanın en zorlu ve prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Ironman 70.3 Turkey, altıncı kez Antalya’nın Belek İlçesi’nde düzenlenecek. 1 Kasım Pazar günü 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışa; Red Bull Challengers da katılacak. İrade ve dayanıklılığın ön planda olduğu yarışta, Red Bull Challengers adına Ankarunning’den Çağrı Ünal, KSK One Team’den Faiz Özkan, Beat’ten Sinan Gürsoy saniyelere meydan okuyacak.

‘Takım olarak kürsüde yer almak istiyoruz’

Ironman’de sporcuların rakiplerinden çok, kendileriyle mücadele ettiklerini belirten Çağrı Ünal “2017 yılında da bu etkinlikte yer almıştım. Bu seneki hedefim Red Bull Challengers ruhuyla öncelikle eğlenmek ve elimden geleni yapmak” dedi. Ironman 70.3 Turkey’e takım olarak katılacaklarının altını çizen Faiz Özkan, ilk kez Ironman’ 70.3 Turkey’de mücadele edecek. Bu heyecanı ilk kez yaşayacak bir diğer sporcu Sinan Gürsoy da “Red Bull Challengers takımının parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Takım olarak kürsüde yer almak istiyoruz” ifadesini kullandı.