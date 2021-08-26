Red Bull Car Park Drift bir kez daha Türkiye’nin en iyi drift pilotlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Farklı formatıyla dikkat çeken organizasyon, driftin geleceğine de yatırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın en iyi drift pilotlarından Red Bull sporcusu Abdo Feghali, Türkiye’deki drift kültürünün daha da genişlemesi için, Türkiye finali öncesinde drift tutkunlarıyla bir araya geldi ve onlara eğitim verdi. İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen eğitim, tüm gün sürerken Drift Akademi sonunda eğitim alan katılımcılar birbirleriyle de tatlı bir rekabete girdi. Abdo Feghali’nin değerlendirmeye tabii tuttuğu katılımcılar arasından 5 pilot, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’ne katılma hakkı kazandı.

Biletler satışa çıktı

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile 29 Ağustos tarihinde Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkarma imkanı bulacak. Bu heyecanlı finali canlı izlemek isteyenler, etkinlik biletlerini Biletix’ten satın alabiliyor.

Önce sunum yaptı

Red Bull sporcusu Abdo Feghali, önce katılımcılarla driftin incelikeri konusunda bir sunum yaptı. Bu sunumlar sonrasında katılımcılar kendilerine ait araçlarla drift eğitiminin ikinci kısmını gerçekleştirdi. Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nin küçük bir kopyası olarak değerlendirilen parkurda gerçekleştirilen eğitim, katılımcıların arasındaki yarışla noktalandı.

Kazananlar Türkiye Finali'nde...

Feghali’nin jüri olarak puanlamaya tabii tuttuğu Drift Akademi katılımcıları arasından başarıya ulaşan Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali’nde doğrudan yarışma hakkı kazandı. Bu 5 kişi Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin en iyi drift pilotlarının amansız mücadelesine sahne olan Türkiye Finali’nde kendilerini göstermeye çalışacaklar. Red Bull Car Park Drift’in 2021 sezonu yedinci yarışı olan Türkiye Finali’nde birbirinden hızlı 23 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.