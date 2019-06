‘Red Bull Car Park Drift ile bir gün siz de drift şampiyonu olabilirsiniz’

Türkiye’nin en iyi drift pilotu yarın belli oluyor. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, 30 Haziran Pazar günü 13:00’te TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonrasında belirlenecek. Birbirinden yetenekli 16 yarışçının, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi vereceği Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Bu mücadelenin yarış direktörü olan driftin en ünlü pilotlarından Red Bull Sporcusu Abdo Feghali, Red Bull Car Park Drift ve Türkiye’deki drift kültürü hakkında Fanatik’e konuştu.

Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Dirfte nasıl başladınız?

Motor sporlarıyla doğrudan alakalı bir aile içine doğdum. 3 yaşımdayken hatırlıyorum evimizin altında babamın atölyesi vardı. Burada bence zamanın en iyi arabası olan beyaz bir BMW 2002 arabası vardı. Ben her gün okuldan geldiğimde, eve girmeden doğrudan arabanın yanına oturur ve bir gün böyle bir araba kullanacağımı hayal ederdim. Arabalarla iç içe yaşamak, bu benim kanımda var. Her gün yataktan kalktığımda ve uyumadan önce hep yarışmayı düşündüm. Bu nedenle yarışmak benim bir parçam oldu. Her şeyin aileden başladığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Kariyeriniz boyunca aileniz en büyük destekçinizdi diyebiliriz yani.

Tabii ki ailem beni hep destekledi. Çünkü arabalara olan aşkımın kendilerinden geldiğini biliyorlardı. Öyle ki ilk arabamı aldığımda babam hemen onu atölyesine götürüp üstünde oynamalar yaptı. Amacı daha keyifli bir sürüş yapmamdı. Yarışlara ilk olarak 1998’de ralli ile başladım. Bu da ailemi biraz endişelendirdi. Bildiğiniz gibi ralli drift gibi değil. Her türlü güvenlik önlemine karşın, etaplar zorlu, dağlık taşlık alanlardan geçiyorsunuz. Yani biraz tehlikeli. Ama ailem bu işi aşkla ve tutkuyla yaptığımı görünce endişeleri de biraz azaldı. Bu işte ne kadar ciddi olduğumu anladıkları andan beri de beni %100 destekliyorlar.

Drift Orta Doğu’da oldukça popüler bir spor. Bu düşünceye katılır mısınız?

Evet, 2012’den beri drift, Orta Doğu’da en çok izlenen motor sporu disiplini. Bunda da Red Bull Car Park Dirft’in çok önemli bir rolü var. Aslında 2008’de Red Bull Car Park Drift Lübnan’da lokal bir etkinlik fikri olarak doğdu. Ama kısa sürede gelişti. 2010 senesinden beri de tüm yarışlara katılarak insanları eğitmeye çalışıyorum. İnsanların özellikle Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Bahreyn, Umman gibi Körfez Bölgesi ülkelerinde araçlarıyla bu çılgınca hareketleri halka açık otoyollarda yapmaması için eğitiyoruz. Onlara, yollarda bu hareketleri yaptığı takdirde kimsenin kendilerini tanımayacağını söylüyoruz. Onlara “Bizimle birlikte güvenli alanlarda bu hareketleri yap. Biz seni eğitelim ve seni şampiyon yapalım” diyoruz. Körfez bölgesi biliyorsunuz büyük bir pazar. Çok fazla drift pilotu var ve artık onlar tam zamanlı profesyonel drift pilotları. Bu onların sürekli işi haline geldi çünkü onları Red Bull Car Park Drift’e aldık. İnsanlar bunu sevdi. Ben de her etkinlikte ünlüleri, VİP konukları, medya çalışanlarını ya da şanslı kazanları yanıma oturtup onların hayatları boyunca unutamayacakları bir co-drive deneyimi yaşamalarını sağlıyorum. Bunun sonuç verdiğini, driftin tanıması için işe yaradığını da sosyal medyadaki yorumlardan anlayabiliyorum.

Hayaller hiç de uzak değil

Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nin üst üste ikinci sene yarış direktörü oldunuz. Bu yarış ve Türkiye hakkında neler söylersiniz?

Red Bull ile birlikte 2008 senesinde Red Bull Car Park Drift’i düzenlemeye başladık. O zamandan beri bu turnuvanın yarış direktörüyüm. İlk defa geçen sene Türkiye’de Red Bull Car Park Drift gerçekleştirmekten çok mutluydum. Daha önceden de Türkiye’de drift yapılıyordu ama Car Park Drift kurallarına göre değil, tandem drift kurallarıyla gerçekleşiyordu. Tandem drift için de yüksek bütçelere ihtiyacınız oluyor ve gerçekten 800-900 beygir gücünde çok güçlü bir arabaya sahip olmalısınız. Aynı zamanda semi-slick lastiklere sahip olmalısınız. Bunun da normal lastiğe göre 3 katı daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ve sürekli arabayı modifiye edip üzerinde oynamanızı gerektiriyor. Bu sebeple tandem drift çok pahalı. Red Bull Car Park Drift’i Türkiye’ye getirdiğimiz için çok mutluydum. Türkiye’deki birçok drift tutkunu bu organizasyonu çok sevdi. Sosyal medyadan bana ulaşan çok sayıda insan var. Bana sürekli bizi tekrar görecekleri için ne kadar mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Bu sene çok önemli bir haber daha verdik onlara. 1 Eylül’de Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ni İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Böylece umuyorum ki insanlar Red Bull Car Park Drift sayesinde, normal bir arabada ufak modifiyeler yaparak, çok fazla para harcamadan düzenlediğimiz güvenli etkinliğe katılabilecekler. Biz de tutkusu ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım edebileceğiz.

Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki drift kültürü için ne söyleyebilirsiniz?

Dediğim gibi Türkiye’de Car Park Drift kültürü yaygın değildi tandem drift kültürü yaygındı. Bu da çok pahalı. Umuyorum gelecek yıllarda Red Bull Car Park Drift ile birlikte Türkiye’nin her tarafında daha çok elemeler yapabiliriz. Bu sayede Türkiye’de Car Park Drift kültürünü de yaygınlaştırabiliriz. Böylece insanlar anlayacak ki Red Bull Car Park Drift ile bu kadar yüksek ekstra bütçe olmadan da bu etkinliğin bir parçası olunabilir.

Aynı zamanda aktif bir drift pilotusunuz. Yarışmak mı zor yönetmek mi?

Evet aynı zamanda bir drift pilotuyum ve organizatörüm. Tüm dünyada özellikle de motor sporlarında organizatörler eski pilotların kendilerine yardımcı olmasını çok sever. Çünkü sürücü her bir sürücünün pistte neye ihtiyacı olduğunu, güvenlik konusunda nerede olması gerektiğini bilir. Benim de avantajım bu. Driftin içinden geldiğim için turnuvaları daha sağlıklı organize edebiliyorum. 2008’den beri Red Bull Car Park Drift’in gerçekleştirdiği her turnuva öncesinde oraya gidip kendi arabamla pistleri test ediyorum. Bazen çok zor veya imkansız pistler olduğunu görüyorum. O zaman drift pilotları için bunu mümkün kılacak şekilde düzenliyorum. Bazı drift etkinliklerinde jüri ve organizatörlerin oluşturduğu imkansız pistler sebebiyle pilotların şikayet ettiğini görürsünüz. Bu sebeple hem drift pilotu olmanın hem de organizatör olmanın, kuralları bu iki grubu düşünerek hazırlayabilmenin çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum

Antrenman, antrenman, antrenman

Driftin popülaritesi gün be gün artıyor. Bu yükselişte nasıl bir rolünüz olduğunu düşünüyorsunuz?

Drift sadece benim bölgemde değil dünyada da her geçen sene popülerleşiyor. Ama özellikle benim bölgemde Formula 1, Dünya Ralli Şampiyonası ve RalliCross Şampiyonası olmasına rağmen driftin birinci konumda olduğunu söyleyebilirim. İstatistiklere göre en çok katılımcı bu bölgeden çıkıyor, en çok seyirci bu bölgede yer alıyor, medyanın buradaki ilgisi de inanılmaz. Bu sayede de drift bölgemizde çok popüler. Biz de bu bölgede yer alan her ülkede yerel turnuvalar düzenleyip insanların kendi ülkelerini temsilen dünya finalinde yer almasını sağlıyoruz. Özellikle medya gücünü de katarsak, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsanlar bu organizasyonlardan çok keyif alıyor. Böylece de bir gün ülkelerini temsil edebileceklerini hayal ediyorlar. Bu da driftin bölgede motor sporları alanında ilk sırada yer almasını sağlıyor.

Driftte en önemli şey nedir?

Driftte en önemli şey çok antrenman yapmak. 2002’den bu yana bir yarış okuluna sahibim. Drift, öğretilmesi en zor motor sporu. İnsanlara yarış pistinde ralli, autocross gibi disiplinlerde nasıl sürmesi gerektiğini öğrettim ama drift kesinlikle en zoru. Aynı anda belki de 12’ye yakın şey yapmak zorundasınız driftte. Dolayısıyla da öğretmesi de öğrenmesi de çok zor. Bu sebeple de driftte en önemli şey her zaman, sıkılmadan antrenman yapmak. Şu an pek çok ülkede drift kulüpleri ve federasyonları çok sayıda organizasyon düzenliyor. Herkes buralara gidip antrenman yapabilir. Ya da sosyal medyada, Red Bull Car Park Drift’te neler yapılıyor diye izlenebilir. Ama sonuçta sürekli araç başında çalışmak lazım.

Red Bull Car Park Drift, drift kültürüne katkı sağlayacak

Türkiye’deki drift kültürünün gelişmesi için önerileriniz olur mu?

Türkiye’de drifti geliştirmek için daha önce söylediğim gibi tandem drift kuralları yerine Red Bull Car Park Drift kuralları uygulanmalı. Tandem drift çok pahalı ve çok az insanın yapabileceği bir drift türü. UAE, Lübnan, Jordan, Oman, Kuveyt de yapıldığı gibi ‘Tandem Drift Championship’ de var ama aynı zamanda benzer kuralların olduğu ‘Car Park Drift Championship’ de var. Böylece çok para vermeden pratik yapmaya başlayabilirler. Biz bu sayede insanların gelişimlerine de yardım ediyoruz. Hem de çok para harcamadan bunu yapabiliyorlar. Sadece araçları için bir park yerine ihtiyaçları var. Umuyorum ki Red Bull Car Park Drift ile 2020 senesinde Türkiye’de daha çok eleme yapabilirsek insanlar daha kalabalık kitleler halinde turnuvamıza akın edecekler.

Drift aracı ile normal araç arasındaki farklar nelerdir?

Normal arabalar ve drift arabaları arasında Car Park Drift için büyük bir fark yok. Sadece hidrolik el freni ekleyerek tekerleklerdeki kontrollünüzü arttırabilirsiniz. LSD ekleyerek de gaz ve tekerler arasındaki kimyayı arttırabilirsiniz. Araba ile konuşmanız lazım ne zaman gaz vermeniz gerektiğini anlamanız lazım. Biraz karışık ama antrenmanla kolaylıkla bu özelliklere alışabilirsiniz.

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bunun ülkedeki drift gelişimine katkısı olacağını söyleyebiliriz o halde.

Kesinlikle. Bu sene ilk defa Red Bull Car Park Drift Dünya Finali Türkiye’de gerçekleştirilecek. Bu da lokal drift pilotları ile uluslararası pilotlar arasında ciddi bir iletişimin başlamasına olanak sağlayacak. Buraya gelen uluslararası drift sporcuları10 seneden daha bir fazla tecrübeye sahipler. Onlarla kontak halinde olmak, birbirlerini taklit etmeleri, birbirlerinden öğrenmeleri ve pratik yapmaya başlamaları açısından önemli. Red Bull Car Park Drift turnuvası her sene daha iyi oluyor çünkü drift pilotları birbirinden yeni şeyler öğreniyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Şöyle hayal edin Türkiye’ye gelen her turnuva, bilgilerin diğer ülkelerdeki dirft pilotlarına da yayılmasına ve bu sayede drift pilotlarının kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu kesinlikle tüm motor sporseverler ve özellikle Türkiye’deki drift sevenler için çok büyük bir artı.

Buzda drift yapmak çok eğlenceli

Driftte favori yüzeyiniz nedir? Asfalt, toprak…

Kendi adıma konuşursam, özel bir tercihim yok. Genel olarak baktığınızda drift için en uygun yüzey asfalttır. Ama her ülkenin asfalt kalitesi farklı. Bazıları daha kaygan, bazıları daha hızlı ki burada yol tutuşu yüksek ama lastiklere daha çok hasar veriyor. Sonuçta yüzey ne olursa olsun aracın kaymasına bayılıyorum. Mesela ben bazen Lübnan’da buzda drift yapmaya gidiyorum. Doğru araç doğru lastiklerle buzda drift yapmanın çok eğlenceli olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye’deki drift severlere tavsiyeniz ne olur?

Motor sporseverlere özellikle drift severlere bir tavsiyede bulunmam gerekirse şunu söylerim: Belki bütçeniz yeterli olmayabilir ama gelin Red Bull Car Pak Drift ülke finalini ve dünya finalini izleyin. Oradaki profesyonelleri izleyip, onlarla iletişime geçmeye çalışın. Böylece onlardan birçok şey öğrenme fırsatına kavuşacaksınız çünkü pilotlara çok yakın olabilirsiniz. İnanın bana şu anla kıyasladığımızda, 2008 yılında bu organizasyona başladığımız günlerde hem araçların hem de pilotların seviyesi oldukça kötüydü. Geçen sene Türkiye’deki elemeyi gözümün önüne getirdiğimde seviyenin oldukça iyi durumda olduğunu söylemeliyim. İnanıyorum ki buradaki pilotlar ufak yol göstermelerle, araçlarını nasıl daha iyi yönetebileceklerini öğrenebilir. Daha fazla Red Bull Car Park Drift etkinliği sayesinde herkes kendi aracıyla güvenli alanlarda drift yapabilir ve bir şampiyona dönüşebilir. Onları taklit etmeye başlayarak bir gün sizde şampiyon olabilirsiniz.