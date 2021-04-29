Red Bull Campus Clutch elemeleri rekor kırıyor

Her üniversite öğrencisine üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkânı sunan dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta heyecan devam ediyor. Elemelere katılmak için gerçekleştirilen 51 ön elemeye katılan 1.424 takım, Red Bull Campus Clutch’ı şimdiye kadar Türkiye’de düzenlenen en büyük VALORANT turnuvası haline getirdi. Bu sayı aynı zamanda bu sene Red Bull Campus Clutch’a katılan ülkeler arasında en yüksek katılım oldu.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, VALORANT oyununda Türkiye’yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs’ta gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch’ta takımlar için yeni bir Discord kanalı oluşturuldu. Dünya genelindeki oyuncuların oyun içi sesli iletişimde kullandığı Discord’taki yeni kanalda 1.000’den fazla yeni üye bulunurken burada tanışan üniversite öğrencileri turnuvaya katılmak için 150 takım kurdu.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te konteynerlerden oluşturulan turnuvaya özel oyun merkezlerini her gün 150’den fazla VALORANT oyuncusu ziyaret ediyor. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız “cNed” İpek’in İstanbul’daki oyun merkezinden katıldığı yayın, 40 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Dünya Finali İspanya’da

Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist ise 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Dünya Finali’nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin Euro’luk ödülün yanı sıra VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi oyuncularıyla tanışacak.

Üniversite öğrencilerine özel ilk VALORANT turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gaming dünyasının en çok ilgi çeken oyunu haline gelen VALORANT’ı dünya genelinde yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.