Red Bull BC One Türkiye Kazananları: Hayallerimiz gerçek oluyor

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Türkiye Finali 3 eKİM 2021 tarihinde İzmir'de gerçekleştirildi. Yarışmasda birinciliği B-Girl'lerde Cemre 'Jermai' Ece Kozbay, B-Boylar'da ise Oğuzhan 'Jester' Karademir aldı. Teke tek kapışmaların hem jüriye hem de izleyenlere heyecanlar yaşattığı finallerde, tüm rakiplerin arasından sıyrılmayı başaran Jemrai ve Jester, 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Jemrai ve Jester, kendileriyle ilgili merak edilenleri cevapladı.

"DANS BİZİM DÜNYAMIZ"

-Red Bull BC One Cypher Türkiye birincisi oldunuz. Öncelikle tebrikler. Sevincinizi nasıl ifade edersiniz?

Cemre Ece Kozbay (Jemrai): Çok teşekkürler. Aldığım ödül ve unvan motivasyon kaynağım. En büyük sevincim; emek verdiğim, uğrana kan, ter ve gözyaşı döktüğüm dansımın bana cevap verdiğini hissetmek. Sanki bana 'iyi yoldasın, yolculuğun tadını çıkar ve devam et' diyor gibi hissediyorum.

Oğuzhan Karadenir (Jester): Red Bull BC One Türkiye birincisi olmak çok gurur verici. Dans bizim dünyamız, bu sebeple sevincimi, sevince her şey mümkün diyerek ifade edebilirim.

"BC ONE 1 NUMARA"

-Red Bull BC One Dünya Finali'nde Polonya'da Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Bundan sonraki en büyük hedefiniz ne? Red Bull BC One yarışmasının dans dünyası için anlamı ve önemi nedir?

Jemrai: Öncelikle en büyük hedefim Gdansk'a sağlıklı bir şekilde ulaşmak. Red Bull BC One dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri ve Polonya'da Red Bull ekibinin bizlere sunacağı olanaklar inanılmaz. Breaking sahnesi için ise BC One Türkiye'de 1 numara, herhangi bir muadili yok. Red Bull BC One sayesinde hayallerimiz gerçek oluyor diyebilirim.

Jester: Hedefim, BC One dünyanın en bilinen ve en büyük teke tek breaking kapışması ve benim de hedefim Red Bull BC One Polonya Dünya Finali'nde kendimi tüm benliğimle orada var etmek ve orada olmak.

"ÇOK İDMAN GEREKTİRİYOR"

-Buraya gelene kadar sizi zorlayan hatıranız nedir? Dans etmeye nasıl başladınız? Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Jemrai: Tam anlamıyla spesifik bir stilim olduğunu düşünüyorum, neysem oyum. O an ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Ancak dans gerçekten zorlu ve çok idman gerektiren bir süreç. Ben de birçok zorluk yaşıyorum. Dans edebilmeye devam etmek, yarışmalara katılabilmek benim için her zaman zorlayıcı anca sonundaki kazanımlar ise motive edici.

Jester: Aşkla yapılan işte zorluk yoktur demişler, benim için de durum tam olarak bu. İlkokulda ani bir kararla, bir arkadaşımın vesile olmasıyla dansa başladım. Stilimi "foolflow" olarak adlandırıyorum. Her şeyin olabileceği, öngörülemez bir akış gibi...

"KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN"

-Sizin gibi başarılı olmak isteyen genç yeteneklere tavsiyeleriniz nelerdir?

Jemrai: Öğrenmeye açık olmalarını tavsiye ederim. Breaking zor bir dans olduğundan asla pes etmemeliler. Hayalleri ve hedeflerine ulaşabilmek için hırsı ve sabırlı olmalılar.

Jester: Nereden geldiklerini unutmayıp, amaçtan şaşmamak. Bir de gençler kalplerinin sesini dinlesinler, kendilerine güvensinler ve çok çalışsınlar.

"OLİMPİYATLARDA OLACAĞIZ"

-Breaking'i artık bir olimpiyat branşı olarak Paris'te izleyeceğiz. Siz de Türkiye adına yarışacak sporculardan birisi olacak mısınız? Burada süreç nasıl ilerliyor?

Jester: Evet, Paris'te Türkiye Milli Takımı şampiyonu ve sporcusu olarak ülkemizi temsil etme fırsatımız olacak. Ancak elbette ki bu süreç odak ve yoğun çalışma gerektiriyor.

Jemrai: Milli sporcu olarak 2024 Olimpiyatları'nda Paris'te dans etmeyi, yarışmayı çok isterim. Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun desteği ile gerekli çalışmalar yapılıyor, ancak Olimpiyat yolu her branş için olduğu kadar breaking için de zor. Breaking yeni olimpiyat sporu olmasıyla beraber süresin nasıl ilerlediğini birlikte göreceğiz.