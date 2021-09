Red Bull BC One ile Breaking’in tarihine yolculuk

Breaking; Uluslararası Olimpiyat Komitesinin onayıyla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yeni bir kategori olarak yerini alacak. Breaking’in prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yerse Olimpiyatlar değil. Bu zamana kadar en iyilerin yarıştığı Red Bull BC One 17 yıldan beri breaking dünyasının en iddialı yarışması olarak biliniyor. Breaking ve tarihçesini ele alan Redbull.com yarışmanın hikayesini okuyucularıyla buluşturuyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları’nın programına breaking’in dahil edildiğini duyurdu. Bu zamana kadar sokak dansı olarak değerlendirilen breaking’in olimpiyat branşı olarak değerlendirilmeye alınması 2018 yılında Arjantin’de düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda yoğun ilgi görmesinin üzerine gerçekleşmişti. Dünya çapında büyük ilgiyle takip edilen bir alt kültür olan breaking, özellikle gençler arasında rağbet görüyor.

Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor

Breaking’in prestijli bir branş olarak değerlendirildiği tek yer Olimpiyatlar değil. Dünyanın en geniş katılımlı teke tek breaking yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Breaking ve onun tarihçesini ele alan Redbull.com yarışmanın hikayesini okuyucular için kaleme aldı.

Bu arada Red Bull BC One; Türkiye ayağındaki dans pistini bu yıl İzmir’e taşıyor. 2 Ekim’de ön elemelerinin ardından final karşılaşması 3 Ekim’de İzmir’de Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Türkiye’deki en iyi B-Boy ve B-Girl’ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Red Bull BC One Türkiye Finali’ne dair detaylı bilgiyi redbullbcone.com adresinden edinmek mümkün.

BÜYÜK FİNAL KASIM’DA POLONYA’DA

Yeteneğine güvenen herkesin yarışabileceği Red Bull BC One Cypher’da önce Türkiye’deki en iyi B-Boy ve B-Girl belirlenecek. Ardından her ülkenin finalisti, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için ter dökecek. Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından dünya finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya’nın Gdansk şehrinde gerçekleşecek.