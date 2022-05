2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 15 Mayıs 2022 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl’lerin Türkiye’nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği yarışma Sahil Antalya Olbia Meydanı’nda düzenlendi.

Finalistler B-Girl Jasmijn “Jazzy” Nölting ile B-Boy Oğuzhan “Jester” Karademir, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini topladı. DJ Dekhan’ın müzikleri eşliğinde rakipleriyle kozlarını paylaşan ve Türkiye’nin en iyisi olmayı başaran B-Boy ve B-Girl’ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden Lil G, Red Bull BC One Dünya Finali 2021 jürilerinden B-Girl Sarah Bee ve efsanevi Türk B-Boy “Mucize” Mümtaz’dan oluşan jüri belirledi. Jazzy ve Jester ayrıca 12 Kasım 2022’de ABD’nin New York kentinde gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte rap sanatçısı Baneva’nın imza attığı performans da izleyenlerden tam not aldı.

Red Bull BC One Türkiye Finali’nde mutlu sona ulaşan B-Girl Jazzy: “Çok mutluyum. Yarışmadan önce arkadaşlarımın desteği ile sürekli hazırlık yaptım, umarım dünya finalinde de en başarılı 16 dansçı arasında yer alırım, şimdiden çok heyecanlıyım” dedi. Tüm rakipleri arasından sıyrılarak 7. kez Red Bull BC One Türkiye Finali’nin kazananı olan B-Boy Jester ise “Tekrar Red Bull BC One’da Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Hazırlık süreci oldukça yoğun ve zorlu geçti ama sonucu iyi oldu. Şimdi sırada New York’taki Red Bull BC One dünya finali var, umarım orada da başarı elde edeceğim” şeklinde konuştu.

Ön elemeler ve atölyeler ile breakingin incelikleri

Red Bull BC One’ın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

Büyük Final Kasım Ayında New York’ta

Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Dünya Finali 12 Kasım tarihinde New York’ta gerçekleştirilecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.