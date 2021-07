Red Bull Art of Motion’da final zamanı

İlk kez çevrimiçi olarak yapılan ve 20 Mayıs’ta tamamlanan elemeler sonunda 18 parkur sporcusu, 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek Red Bull Art of Motion’da mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek. Red Bull TV’den canlı yayınlanacak organizasyonu Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm sunacak.

Yunanistan, 8. kez dünyanın en iyi parkur sporcularına ev sahipliği yapacak. Red Bull Art of Motion, 10 Temmuz’da bu kez Pire’deki Mikrolimano’da düzenlenecek. İlk kez çevrimiçi olarak yapılan ve 20 Mayıs’ta tamamlanan elemeler sonunda finallerde yer alacak 12 sporcu belirlendi. Sonrasında gerçekleştirilen çevrim dışı elemelerin ardından 3 parkur sporcusu daha final bileti elde etti.

Son olarak 2019 Red Bull Art of Motion’da podyum gören 3 sporcu da bu listeye dahil oldu ve 50 ülkeden gelen 175 sporcu arasından seçilen en iyi 18 parkur sporcusu, Pire’nin özel sahilinde T.S.İ. 17.30’da başlayacak şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı. Red Bull TV’den canlı yayınlanacak organizasyonun anlatımında Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm yer alacak. Red Bull Art of Motion hakkında detaylı bilgi RedBull.com/ArtofMotion adresinde.

Red Bull Art of Motion nedir?

2007 yılından bu yana dünyanın en iyi parkur sporcularını bir araya getiren Red Bull Art of Motion, her yıl birçok farklı ülkede gerçekleştiriliyor. Sporcuların en iyi performanslarını gösterirken yaratıcılık, akış, uygulama ve zorluk olmak üzere çeşitli kriterlerde değerlendirildiği Red Bull Art of Motion’da tanıdık bir isim de mücadele etmişti. Türkiye’nin uluslararası arenada en başarılı kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, 2019’da düzenlenen Red Bull Art of Motion finallerinde mücadele etmişti.