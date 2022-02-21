Recep Uçar: Yaptığımız hata bize pahalıya mal oldu

Manisa’nın zor bir deplasman olduğunu bildiklerini belirterek sözlerine başlayan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Bulunduğumuz konum itibariyle mutlaka kazanmak için gelmiştik buraya. Maça da iyi başlamıştık. İlk yarıda net pozisyonlar bulan taraftık ve nitekim 1-0 öne geçtik. Yaptığımız bireysel hata sonrası penaltıdan oyun dengelendi. Rakibimiz daha sonra kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. 11-10 kişi oynamak kolay değildir. İkinci yarı bir takım stratejik değişiklikler yaparak başlamıştık. İkinci yarıda bir anlık yaptığımız hata bize pahalıya mal oldu. Rakip kendi sahasında birinci bölgede çok sert bir savunma yaptı. Oyunun son bölümleri hücum oyuncularımızın da sayısını arttırmıştık. Ama istediğimiz golü bulamadık. Üzgünüz ama önümüzde oynanacak 11 müsabaka var. Bu maçlara en iyi şekilde hazırlanıp yarışın son haftasındaki son düdüğe kadar bu yarışta olacağız. Benim ve oyuncularımın inancında herhangi bir sapma olmamıştır. Manisa FK’da iyi bir mücadele ortaya koydu. Teknik kadro ve oyuncularını tebrik ederim” diye konuştu.

Manisa’da kaybettikleri puanın hedeflerinde sapmaya neden olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, “Buradaki sonuç bizim hedeflerimizi etkilemeyecek. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanabilmek için oynayacağız. 11-10 oynanan maçtan alınan bir mağlubiyet üzüntü verici olabilir ama bunun moral bozukluğunu bir an önce üzerimizden atıp hedefimize kararlı adımlarla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA