Recep Uçar: Sonucunda burada arzu ettiğimiz üç puanı aldık

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ankara Keçiörengücü’nün iyi hücuma çıkan bir takım olduğunu kaydederek, "Planımız aslında özellikle topun onlarda olduğu bölümde onların oynaması için gerekli zaman ve alanı bırakmamaktı. Nitekim ilk yarıda bunda ciddi anlamda başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Uçar, "İlk yarıda bu sahada belki de bundan önce hiç vermedikleri kadar pozisyon verdiler, 5-6 pozisyon üretmeyi başardık. Sadece birinden sonuç alabildik. İkinci yarıya baktığımızda biraz psikolojik biraz da rakibimizin yapmış olduğu taktiksel değişikliklerle beraber maalesef oyunu biraz daha kendi sahamızda kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda da takım savunmasında çok büyük zaaflar vermediklerini belirten Uçar, "Sonucunda burada arzu ettiğimiz üç puanı aldık. Bu üç puana ulaşmamızı sağlayan, sahada kendilerine verdiğimiz taktiksel direktifleri sonuna kadar yerine getiren, oyuna sonradan girip katkı yapan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyet önümüzün açılmasına vesile olacak." diye konuştu.