TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Adanaspor’u 2-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da teknik direktör Recep Uçar, "Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların Play-Off için yeterli olup olmadığına bakacağız." dedi. Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Play-Off şanslarının matematiksel olarak devem ettiğini vurgulan Uçar, şöyle konuştu:

"Haftaya bu şansı sürdürerek girmek bizim adımıza keyif verici. Üst üste kazandığımız 4’üncü maç. Bizim adımıza en uzun seriyi yakaladığımız bir durum. İlk yarı duran toptan bulduğumuz golle 1-0 içeriye girdik. Final paslarını doğru kullanabilseydik ilk yarıda maçı koparabilirdik. Maalesef oyun kurulumunda yaptığımız hatalar ve üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplarda final pasları doğru yapmamızdan dolayı 1-0 önde girebildik. İkinci yarının başında bulduğumuz golle daha da rahatladık. Oyuncularımın disiplinden ve kazanma arzularından dolayı mutluyum. Bu beni memnun etti, kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Son 2 maçta 6 puana talibiz. 6 puanı alıp, bu puanların Play-Off için yeterli olup olmadığına bakacağız."