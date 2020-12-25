Recep Uçar: Rakip bizden daha çok istedi

Altay’ın hücumda bireysel kaliteleri fazla olan oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, “Zor bir maç bekliyorduk. Maçın genelinde ilk 5 dakika haricinde Altay kadar maça giremedik. Maçın başında yediğimiz gole penaltı ile karşılık verdik. Sonra penaltıdan biz gol yedik ve geriye düştük. Oyun üstünlüğünü alamadık. Bizim adımıza kırılma anları oldu. Maçı bizden daha fazla isteyen, birlikte hareket eden bir Altay vardı. Galibiyeti hak ettiklerine inanıyorum ve tebrik ediyorum” diye konuştu.





İlgili Haberler Yücel İldiz: İstediğimiz gibi oynadık



