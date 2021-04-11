Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Bursaspor’u 2-1 yenen Ümraniyepor’da teknik direktör Recep Uçar, mücadeleden 3 puanla ayrılan oyuncularını yürekten tebrik ettiğini söyledi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, üretken bir oyun oynadıklarını belirtti.

Uçar, kolay pozisyonlardan gol çıkaramadıklarını aktararak "Maçtan önce iki tane pozitif futbol oynamaya çalışan takımın mücadelesi olacaktı demiştim. Bu öngörümde yanılmadım. İlk bölümde biz doğru, planlı baskılar yaptık. Doğru set hücumları ile üretken olduk. Net pozisyonlar buluyoruz ama bunları sonlandıramıyoruz. Sezon başından beri böyle bir sorunumuz var. İlk golümüzde yan hakemi tebrik ediyorum. İyi noktadan gördü ve pozisyonu değerlendirdi. İkinci yarı attığımız gole kadar daha üretken bir takım vardı. Zor pozisyonda golü attık." diye konuştu.

Ligi olabilecek en üst sırada bitirmek istediklerini yineleyen Uçar, "Son bölümde sahada skoru koruma açısından kendi alanında olan ve kontratak yakalamak isteyen Ümraniyespor vardı. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Şu an 8. sırada yer alabilmek benim ve oyuncularım için mutlu bir durum." şeklinde görüş bildirdi.