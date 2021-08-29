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Recep Uçar: "Oyuncularımı kutluyorum"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar oyuncularını ortaya koydukları futboldan ve 3 maçta aldıkları 9 puandan dolayı kutladı.

29 Ağustos 2021, Pazar 01:53 Son Güncelleme:
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Recep Uçar: 'Oyuncularımı kutluyorum'

İlk 15 dakikada buldukları 3 golle müsabakanın kendileri açısından daha rahat bir hale geldiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Üçüncü golden sonrası biraz daha topa sahip olup, oyunu kontrol etmeyi hedeflerken, oyuna ortak olan bir Menemenspor gördük. İkinci yarıda da aynı mantalite ile oynamak istedik ve pozisyonlar bulduk. 70. dakikada bulduğumuz dördüncü golden sonra oyun tamamen bizim adımıza rahat bir konuma geldi. Bu noktadan sonra da topa biraz daha sahip olan ve domine eden bir Ümraniyespor takımı gördük."

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