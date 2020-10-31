Recep Uçar: Oyuncularım verilen görevleri yerine getirdi

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Recep Uçar ise "Bu hafta göreve başladım. Zor bir maç olacağını düşünüyorduk. Giresunspor son oynadığı 3 iç saha maçını kaybetmemişti. 2 galibiyet 1 beraberliği vardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan bir takımdı. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyorduk. Ama bunun karşısında bizimde bir hazırlığımız oldu. Maçın genelinde oyunculara verilen görevleri yerine getirdiklerini düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz gibi geçti. Hemen hemen hiç pozisyon vermeden tamamladık. Benim adıma ilk maçım ve futbolcularla 3 günlük antrenman yaptık ve bunların geri dönüşleri çok iyi oldu. Verilen görevleri yerine getirip buradan 3 puanla mutlu bir şekilde dönüyoruz” açıklamasını yaptı.