Recep Uçar: Oyun olarak da skor olarak da galibiyeti hak ettik

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği lider GZT Giresunspor’u 3-1 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da teknik direktör Recep Uçar, iyi bir futbol sergilediklerini söyledi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, maç boyunca oyunu mümkün olduğunca önde oynamaya çalıştıklarını ve rakibi hataya zorladıklarını aktardı.

Recep Uçar, ilk yarıda oyun planlarının işlediğinin altını çizerek, "Bugün lider GZT Giresunspor ile oynadığımız ve kazandığımız maçtan dolayı öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önceki planımız, rakibi kendi yarı sahasında önde baskıyla tutabildiğimiz kadar tutup, orada kazandığımız toplarla sonuca gitmek, oyunu mümkün olduğunca önde oynayabilmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Çünkü Giresunspor topu ön tarafa getirdiğinde etkili olabilecek oyunculara sahipti. Neticede devreye 2-0 önde girebilirdik ancak uzatmada yediğimiz golle ilk yarıyı 2-1 üstün kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda da iyi bir oyun oynadıklarını belirten Uçar, "İkinci yarı futbolculardan isteğimiz, oyunu kesinlikle kendi yarı sahamızda kabul etmemekti. Baktığımızda ikinci yarıda oyunu mümkün olduğunca önde oynayan, pozisyona giren, üreten bir takımdık. Altay maçını saymazsak 12 maçta 1 gol yemiş Giresunspor takımına bugün 3 tanesi sayılan, 1’i ofsayttan, 1’i faulden iptal edilen 5 gol atabilmek bizim adımıza mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısındaki 8. maçlarını oynadıklarını hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkisinde mağlup olduk ama biz bu 8 maçın hiçbirinde oyun olarak kaybetmedik. Oyun olarak da skor olarak da galibiyeti hak ettik. Bundan sonraki süreçte içten içe bir takım hayaller kurmaya devam edeceğiz. Ortada alınabilecek 27 puan var. Biz bu 27 puanın tamamına talibiz. İnşallah bundan sonraki süreçte kazanmak için oynayıp, bunun için gerekli özveriyi, stratejiyi, doğru planı ortaya koyan bir Ümraniyespor izletmek istiyoruz. Maçtan önceki taktiksel planları, stratejileri çok doğru uygulayan, bunun için çok ciddi efor sarf eden, yüreğini ortaya koyan bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum."