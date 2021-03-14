Recep Uçar: Oynadığımız oyun bize güzel şeyler hayal ettiriyor

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor’u 1-0 yendi. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Uçar, oyuncularının performansında övgüyle bahsederek, "Play-off için önemli iddiası bulunan Tuzlaspor’u iyi bir oyunla yenmek bizim için mutluluk verici. Karşımızda maça çok iyi hazırlanmış, iyi oyunculardan kurulu ve kazandıklarında ne pozisyona geleceğinin farkında olan bir ekip vardı. İlk 10 dakika bunu hissettirdiler. Daha çok topla oynayan, daha çok pozisyon bulan bir takımdık." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda da iyi oynadıklarını belirten Recep Uçar, "Duran toptan 75. dakikada bulduğumuz golle maçı kazandık. Çok anlamlı bir üç puan aldık. Oyuncularımın plana sadakati ve istediklerimizi yapmaları sevindirici. Oynadığımız oyun bize güzel şeyler hayal ettiriyor. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Herkesin de desteğiyle en iyi noktada sezonu tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



