Recep Uçar: Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz

TFF 1. Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar, çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandıklarını aktardı.

Recep Uçar, Eskişehirspor’un iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Karşımızda dirençli, sert ve doğru savunma yapan bir rakip vardı. Bundan önceki maçlarda rakipleri kadar pozisyona giren bir Eskişehirspor vardı. Sadece iki farklı geriye düşünce kırılganlık yaşıyorlar. Maçın başlarında golü bulduk ancak biz ikinci golü bulamayınca dirençli oyunları aynı şekilde devam etti." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Uçar, "Biz final paslarını doğru kullanamadık. 90’dan sonra goller bulduk ve kazandık. Bu sene ilk kez iki maç üst üste kazandık. Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.