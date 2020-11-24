Recep Uçar: Her iki yarıda da farklı maç oynadık

Uçar, talihsiz bir gol yediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Her iki yarıda da farklı maç oynadık. İlk yarıda iki takımın da açıkçası çok üretken olmadığı oyunun daha ağır oynandığı bir bölümdü. Malesef orta sahada kaybettiğimiz topla yediğimiz talihsiz bir gol neticesinde devreyi 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda gerek yaptığımız değişiklikler gerekse oyuncularımın daha arzulu ve planlara oynuyla beraber oyunu rakip yarı sahada oynadık. Bunun neticesinde 3-4 net pozisyon yakaladık, bir topumuz direkten döndü. Zor olsada 88 dakikada golü bulabildik. Açıkcası böyle bir maçın 1-1 bitmesi beni çok mutlu etti mi? Evet kaybetmemek önemliydi çünkü biz göreve başladığımızdan bu yana zor kaybeden bir takım kurmak istiyorduk, o yönde her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum."