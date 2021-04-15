Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Beypiliç Boluspor'a konuk olan Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor’un teknik direktörü Recep Uçar, çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı.

Rakip takım ikinci yarıya daha arzulu ve istekli başlasa da oyunu tutmayı becerdiklerini anlatan Uçar, şunları söyledi:

"Bugün beni en çok mutlu eden şey, takımın başına geldiğim günden beri geliştirmek ve oynatmak istediğim bir oyunun bugün hem hücum hem de savunma anlamında doğru izlerini görebilmek. Kalan 4 haftada da bu ligin iyi futbol oynayan takımlarından olarak izleyenlere zevk verecek bir oyun oynamaya devam edeceğiz. Toplayabileceğimiz en yüksek puanı toplayıp, bu sezonu tamamlamak istiyoruz."



