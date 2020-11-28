Recep Uçar: Bundan sonra zor kaybeden bir takım olacağız

TFF 1. Lig’in 11. haftasında sahasında Menemenspor’a 2-0 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Uçar, “Aslında düşündüğümüz gibi geçen bir maç oldu. İlk yarıda maalesef top bizdeyken arkadan oyun kurulumunda yaptığımız hatalar, maçı domine etmemizi engelledi. İki takımın da orta sahada çok fazla mücadele edip pozisyon vermediği bir ilk yarı oldu. Duran toplara hazırlanmıştık ancak bu pozisyonlarda pozisyon bulamadık. İkinci yarıda yediğimiz ilk gol ve kaptan Gökhan Süzen’in atılması, düşündüğümüz değişiklikleri yapmamıza engel oldu. Son 20 dakikada 10 kişiyle direnç göstermeye çalıştık. Duran toplardan pozisyon ürettik ama değerlendiremedik. Bugün kaybettik ama bundan sonraki maçlarda sahada direnç gösteren ve zor kaybeden bir Ümraniyespor izlettireceğiz” diye konuştu.