Recep Uçar: Belki hakem arkadaş haklıdır, çok net bilmiyorum

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 kaybettikleri Altınordu maçının ardından rakiplerinin genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu, maçın bekledikleri gibi tempolu geçtiğini söyledi. Rakiplerine iki pozisyon verdikleri ilk 10 dakikalık bölümün ardından oyunun lehlerine döndüğünü kaydeden Uçar, şöyle konuştu:

"İlk yarının sonuna doğru 3-4 pozisyona girdik, bunları değerlendiremedik. İkinci yarıda kırmızı karta kadar olan bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. Kırmızı kart gördükten sonra 8 günde 3 maç oynayan bir takım olarak, yaş ortalaması çok genç olan Altınordu’ya karşı 10 kişi oynamak bizim adımıza zordu ama 89’a kadar oyuncular oyunu tutabildiler skor olarak."

Uçar, penaltı vuruşundan kalelerinde gördükleri golle mağlup olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beş haftadır kaybetmeyen bir ekip olarak bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. İyi sonuçla döneceğimize inanmıştık. Maalesef olmadı, bir takım kararlar var, net incelemeden de konuşmak istemiyorum ama canımızı yakan kararlar oldu. Belki hakem arkadaş haklıdır, çok net bilmiyorum. İnceleyip, bakacağız. Gelişen oyunumuzu ligin kalan bölümünde de devam ettirerek ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."