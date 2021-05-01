TFF 1. Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Altay’a 1-0 mağlup olan Bereket Sigorta Ümraniyespor’da teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarıda iyi oynayamadıklarını ve maçı kaybettiklerini belirtti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Uçar, hafta içi iyi hazırlandıklarını belirterek, "Maç öncesinde play-off umudumuz az da olsa vardı. Pas bağlantılarıyla rakip kaleye hücum etmeye çalışan bir takımdık. Finali doğru yapamasak da üçüncü bölgeye doğru gelmeye çalıştık. Bizim adımıza sıkıntı olan, kaptırılan topların ardından verdiğimiz geçiş pozisyonları. Bunlardan da bir veya iki tane pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik." diye konuştu.

Müsabakanın ardından oyuncularına soyunma odasında mücadelelerinden dolayı teşekkür ettiğini aktaran Recep Uçar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda baskın oyunumuza aynı şekilde devam etmek istiyorduk. İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü. Oyun kalitemiz de düştü. Üretken de olamadık. Altay’ın oyun kurmasını engellersek başarılı olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda da bunu yaptık. Maalesef mağlup olduk. Göreve geldiğimizde 5 puanı olan Ümraniyespor’u 50 puanla 8. sıraya kadar çıkardık. Her oynadığı maçta sahaya kalitesini koyan ve baskın bir oyun oynayan takım vardı. Oyuncularıma sezon boyu ortaya koydukları performans için teşekkür ettim. Bir hafta kaldı. Akhisarspor maçıyla sezonu tamamlayacağız." (AA)