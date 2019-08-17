Recep Niyaz: '1.Lig oyuncusu değilim!'

Attığı nefis golle galibiyete katkıda bulunan Recep Niyaz, o pozisyonla ilgili olarak, “Gol anında istediğim yere vurmaya çalıştım ve bunu da başardım. Orayı boş gördüm ve vurmaya çalıştım. Çok şükür böyle bir gol de nasip oldu” yorumunu yaptı. “Galibiyette pay sahibi olduğum için mutluyum” diyen Recep, “Ben burada yetiştim. Burada Süper Lig maçına çıkmak ayrı bir gurur. Yaşım daha 24... Artık 1. Lig oyuncusu değil, Süper Lig oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum. Bu maçta da bunu gösterdiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.