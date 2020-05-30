Recep Çınar: Kadın öldüren canidir

Türkiye Boks Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Menteşe ilçesinde genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan olayın medyada “Milli boksör sevgilisini öldürdü” başlığıyla verilmesiyle ilgili önceki gün, cinayeti işleyen kişinin hiçbir uluslararası arenada ne Türkiye’yi ne de Federasyonu temsil etmediğini, milli formayı giymediğini bildiren bir basın açıklaması yayımlamıştı. Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Recep Çınar da bu konuyla ilgili hassasiyetlerini bir kez daha vurgulamak adına dün önemli ifadelerde bulundu.

‘Boks branşına büyük darbedir’

Olayın “Milli boksör sevgilisini öldürdü” başlığıyla verilmesinden camia olarak büyük rahatsızlık duyduklarını belirten Asbaşkan Çınar, “Genellikle, cinayetler, tecavüzler, kadına şiddet haberleri konu olduğu zaman, maalesef biraz da magazinleştirilerek servis edilmesi sonucunda yanlış anlaşılmalara da neden olunuyor. Muğla’da yaşanan olay buna örnek olmuştur. Cinayeti işleyen birisi ’Milli boksör sevgilisini öldürdü’ algısıyla, her ne kadar reyting ve tiraja katkı sunuyorsa, boks camiasını da bir o kadar derinden yaralıyor. Kaldı ki adı geçen şahsın ne Avrupa ne dünya ne de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişliği yoktur. Dolayısıyla ana haberlerde sürekli ’Milli boksör sevgilisini öldürdü’ algısı, boks branşına vurulabilecek en büyük darbedir. Kadını öldüren ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, kim olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” diye konuştu. Türkiye Boks Federasyonu ve boks camiası olarak, Zeynep Ş’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabır dilediklerini ifade eden Çınar, bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.