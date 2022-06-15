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Recep Burak Yılmaz'dan Hatayspor'a 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Samsunspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Haziran 2022, Çarşamba 19:52 Son Güncelleme:
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Recep Burak Yılmaz'dan Hatayspor'a 3 yıllık imza

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam ettiren Atakaş Hatayspor, Samsunspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan, Kartalspor ve Galatasaray formaları giydikten sonra Sancaktepe FK'ya imza atan Burak, Ocak 2020'de Samsunspor'a transfer olmuştu. 2020/21 sezonunu Manisa FK'da kiralık geçiren ve burada Serkan Özbalta ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, hocası ile bu sefer Süper Lig'de boy gösterecek.


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