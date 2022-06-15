Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam ettiren Atakaş Hatayspor, Samsunspor ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan, Kartalspor ve Galatasaray formaları giydikten sonra Sancaktepe FK'ya imza atan Burak, Ocak 2020'de Samsunspor'a transfer olmuştu. 2020/21 sezonunu Manisa FK'da kiralık geçiren ve burada Serkan Özbalta ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu, hocası ile bu sefer Süper Lig'de boy gösterecek.







