TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın ilk yarının sonuna doğru yakaladığı çıkışta en büyük paya sahip olan antrenör ekibinin parçası olan kaleci antrenörü Recep Biler, takımının devre arası kampında Misli TV’ye konuştu.

ALTAY'IN HEDEFLERİ NELER?

Misli TV’den Ertan Süzgün’ün sorularını yanıtlayan Fenerbahçe’nin eski kalecisi Recep Biler, İzmir ekibi Altay'ın durumu hakkında konuştu. Devre arası öncesinde Altay’da 3 maça çıkan kaleci antrenörü “Elbette bu durumda bizim payımız çok büyük; çünkü biz gelmeden önce son 6 maçta 2 beraberlik almış bir takım vardı. Ancak çok kaliteli bir takımımız var. Ufak dokunuşlarla, özellikle Ali hocamızın taktiksel dokunuşlarıyla, bu süreci atlatmak istiyorduk. Bunu da şimdilik başardık. Bundan sonra mühim olan bu performansın devamını getirebilmek. Devre arası itibariyle çok iyi çalışan bir takımımız var. Sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.” dedi.

GENÇ KALECİ POLİTİKASI!

Altay’ın genç kaleci politikası ve bu kalecilerin güncel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Recep Biler, “Şunu söylemek istiyorum ki buraya gelirken oldukça zorlandım. Çünkü ligin 14. haftasına kadar 3 kaleci de görev almış. Ne futbol hayatımda ne de kısa olan antrenörlük kariyerimde böyle bir durumla karşılaşmadım. Çok sık değişiklik yapılmış. Açıkçası bunun nedenlerini de sorgulamak istemedim. Ben geldikten sonra yeni bir sayfa açmalarını söyledim. Bir karar verip, tercih yapmak zorundaydık. Son maçta Cihan, Osmanlıspor’a karşı görev yapmış ve iyi oynamıştı. Onunla devam ettik. Şimdi kampta onlarla iyi çalışıyoruz ve ligin ikinci yarısına çok daha iyi hazırlıyoruz.” diye konuştu.

SON YILLARDA NEDEN YETENEKLİ YERLİ KALECİ ARTIŞI OLDU?

Ülkemizde son dönemde yetişen yetenekli kalecilerin artışıyla alakalı Ertan Süzgün’e açıklamalarda bulunan Recep Biler, “Elbette bunlar sevindirici gelişmeler. Benim oynadığım dönemlerde yerli kaleci sıkıntısı yaşıyorduk. Benim dışımda Volkan, Serdar ve ismi aklıma gelmeyen birkaç kaleci daha vardı. Ancak son 3-5 yılda oldukça yetenekli, önemli miktarda yerli kalecimiz gelişti ve yetişmeye devam ediyorlar. Bunun sebebini şöyle özetleyebilirim. Bu yetişen genç kalecilerle birlikte yeni nesil kaleci antrenörleri de geliyor. Onların dokunuşları, onların verdikleri güvenle birlikte bu sayılar daha da artacak. Senin de söylediğin gibi şu anda Süper Lig’de oynayan çok yetenekli kaleciler var. Mühim olan bunları daha da artırabilmek. Biz de bunun için elimizden geldiğince çalışıyoruz.” yorumunda bulundu.

VOLKAN DEMİREL DOĞRU KARAR VERDİ Mİ?

Sezon başında futbolu bırakan eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili de açıklamalarda bulunan Recep Biler, “Volkan ile aynı yaştayız. Ben 4 yıl önce futbolu bıraktım. Aslında Volkan tam zamanında bıraktı. Belki bir sene daha oynayabilirdi. Şimdi çok daha farklı bir görevi var. Geçenlerde aradım konuştum. 'Artık benim gibi işin diğer tarafındasın, nasıl hissediyorsun?' diye sordum. O da çok farklı ve daha zor olduğunu söyledi. Onun için daha yeni başlayan bir macera. Belgelerini aldıktan sonra işin daha teknik kısmına yöneleceğini düşünüyorum. Onun da zamanla bu kısmının tadına varacağını tahmin ediyorum.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'NİN ŞİMDİKİ KALECİLERİ NASIL?

Fenerbahçe’de daha önce görev almış bir kaleci olarak, bu sezon Fenerbahçe kalesini koruyan isimler hakkında görüşlerini belirten Recep Biler, “Fenerbahçe’nin kaleci jenerasyonu hakkında son yılların en iyisini yakaladığını düşünüyorum. Hatta onların yanına kiralık olarak giden Berke’yi de koyabiliriz. Ben Harun’u da Altay’ı da gerçekten çok beğeniyorum. Evet, Altay hakkında bazı eleştiriler var; ancak büyük camiada oynayan bir kaleci hakkında bu tarz eleştiriler her zaman olacaktır. Aynı eleştirileri zamanında biz de yaşadık. Volkan da yaşadı ama mühim olan o tarz eleştirilere çok fazla takılmayıp devam edebilmek. Bunu da sağlayacak insanların başında bizim gibi kaleci antrenörleri geliyor. Duyduğum kadarıyla Alper hocamın ayrılmasıyla bir değişim olmuş. Keşke yerli biriyle çalışacak olsalardı. Umarım bu değişim onlara faydalı olur ve uzun yıllar Fenerbahçe kalesi yerli kaleciler tarafından korunur.” dedi.

SÜPER LİG'DE KİM ŞAMPİYON OLUR?

Sivasspor’un lider bitirdiği sezonun ilk yarısı sonrasında Süper Lig’de şampiyonluk hakkında da görüşlerini bildiren Recep Biler, Anadolu’dan bir başarı hikayesinin daha çıkabileceğini belirtti ve şöyle devam etti: “Futbol, gün geçtikçe değişiyor, gelişiyor. Olduğu yerde kalmıyor. Böyle oldukça takımların arasında kalite farkı kalmıyor. Üst sıralara baktığınızda Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor gibi takımları görüyoruz. Daha önceki yıllarda Sivasspor’un Bülent Hoca’yla birlikte benzer bir başarısı daha vardı. Oraları iyi biliyorlar. Ancak onların da çok iyi bildiği klasik bir tabir var; lig asıl ikinci yarıda başlayacak. Zamanla neler olacağını göreceğiz; başaramamaları için herhangi bir neden yok.”

RECEP BİLER İLE SORU-CEVAP!

E.S. : Şimdi sizden bir-iki cümleyle söyleyeceğim isimler hakkında görüşlerinizi almak istiyorum.

E.S. : Karius.

R.B.: Yakışıklı.

E.S. : Muslera.

R.B.: İyi kaleci.

E.S. : Uğurcan Çakır.

R.B.: Genç yetenek.

E.S. : Altay Bayındır.

R.B.: Benim tarzım.

E.S. : Mert Günok.

R.B.: İyi kaleci.

E.S. : Sinan Bolat.

R.B.: Yorum yok.

E.S. : Bir gün Fenerbahçe’de çalışmak ister misiniz?

R.B.: Kesinlikle herkesin bir hedefi vardır. Benim de hedeflerimden bir tanesi kesinlikle oraya geri dönebilmek. İnşallah bir gün neden olmasın?