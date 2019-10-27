Rebocho: Bugün benim günümdü diyebilirim

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından günün başarılı isimlerinden biri olan Rebocho önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rebocho'nun maç sonu açıklamaları:

"Ligde ilk kez 11'de oynama şansı buldum, oynadığım için çok mutluyum. Tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma bana özgüven verdikleri için teşekkür ederim. Üstüne bir de galibiyet geldiği için çok mutluyum. Bugün benim günümdü diyebilirim."

"Hocamızın seçimi bu. Bugün beni seçti. Ben çalışacağım ama önümüzdeki maçlar için de bu maç bir referans. Her günkü antrenmanlarım referans. Hocamız bilmeli ki her zaman güveneceği bir oyuncusu görev almak için bekliyor."