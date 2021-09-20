İspanya LaLiga'nın 5. hafta mücadelesinde Real Sociedad, sahasında ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma golsüz sona erse de Leipzig'den kiralanan Trabzonspor 'un eski golcüsü Alexander Sörloth, performansıyla büyük beğeni topladı.

Bu sezon Real Sociedad ile ilk kez bir maça 11'de başlayan Sörloth, etkili oyunuyla dikkat çekerken 74. dakikada German Valera Karabinaite'ye yerini bıraktığı sırada Anoeta'da ayakta alkışlandı.

Sörloth'un başarılı performansı maç sonunda teknik direktör Imanol Alguacil'in de gündemindeydi. Sörloth hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Imanol, "Bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor. Son bölümde onu değiştirmem gerekti" dedi.